UNIDOS POR PORTUGAL | Apoio IPSS’s

Na sequência da pandemia da COVID-19, a SIC Esperança e a SIC, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, lançaram a campanha de angariação de fundos "Unidos por Portugal" que pretende, entre outros, adquirir materiais de proteção individual e higienização que permitirão reforçar o trabalho das IPSS do nosso país. A iniciativa prevê ainda apoio alimentar, em parceria com a Missão Continente.

As IPSS's que necessitem dos apoios acima descritos, devem preencher o seguinte formulário.

Enquanto entidade do terceiro setor, a SIC Esperança reconhece o papel fundamental das Instituições de Solidariedade Social que se encontram no terreno e pretende, com esta iniciativa, contribuir para garantir a prestação dos serviços de apoio à população de risco.

SIC Esperança – Vale a Pena Acreditar!