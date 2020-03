Portugal enfrenta hoje uma situação sem precedentes. A pandemia do COVID-19 trouxe desafios inimagináveis para os quais ninguém estava preparado e para os quais é urgente encontrar respostas. No combate a esta calamidade, é prioritário apoiar o Serviço Nacional de Saúde e as Instituições de Solidariedade Social, dois setores que, no terreno, prestam os melhores cuidados aos doentes e à população mais desfavorecida, muitas vezes com escassez de materiais, sobretudo no que respeita aos equipamentos hospitalares e de proteçao individual.

Com o objetivo de munir os SNS e as Instituições de Solidariedade Social com estes equipamentos, a SIC Esperança e a SIC, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol lançam a campanha de angariação de fundos “Unidos por Portugal”. A SIC Esperança, enquanto braço da responsabilidade social do Grupo Impresa, assumirá a gestão e monitorização das verbas angariadas.

A angariação decorre até ao dia 31 de março, através da linha solidária 761 201 020, criada para o efeito. As doações podem também ser realizadas por transferência bancária para a SIC Esperança, através do IBAN PT50 0010 0000 5352 8870 0012 0 e ainda através do MBWAY, na opção “Ser Solidário”.

A esta campanha já se associaram marcas como a Altice, AR Telecom, Continente, E.Leclerc, Fundação Gulbenkian, Grupo Lusíadas Saúde, NOS, Nowo, Santander Totta e Vodafone.

Consciente de que os desafios não se esgotarão tão cedo e dado o compromisso com o setor social, a SIC Esperança propõe-se acompanhar de forma permanente a situação das IPSS’s, de modo a suprir as necessidades que certamente surgirão com o avançar da epidemia.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!