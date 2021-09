Soluções de Pagamento Para Todos os Negócios

O desenvolvimento do comércio electrónico, que a crise sanitária desencadeada pela pandemia veio acelerar, a comodidade e segurança dos pagamentos eletrónicos, a evolução tecnológica e a digitalização têm vindo a dar origem a um fenómeno que já dá pelo nome de sociedade cashless, ou sociedade “sem dinheiro”.

NOVOS HÁBITOS DE COMPRA QUE VIERAM PARA FICAR

O Relatório dos Sistemas de Pagamento do Banco de Portugal de 2020 dá conta que, o ano passado, as compras online cresceram significativamente, representando 12,8% das transações com cartão em dezembro de 2020 e 16,7% em final de março de 2021.

Também o recurso ao contactless disparou. Em Dezembro de 2020, 32% das transações com cartão e 37,2% em final de março de 2021, foram feitas com recurso a essa tecnologia.

No cômputo geral, o mesmo relatório revela que, no mesmo período, cada português realizou, em média, 225 pagamentos com cartões.

Números relevantes, que destacam a necessidade, cada vez maior, de as empresas atuais, sejam elas de pequenas ou médias dimensões, terem meios disponíveis rápidos, fáceis, eficientes e seguros para aceitar pagamentos com cartão de débito e/ou crédito. Para as empresas prestadoras de serviços de pagamento, esta é da mesma forma uma oportunidade para desenvolverem os seus canais, que se adivinham cada vez mais digitais.

SERVIÇOS À MEDIDA DAS NECESSIDADES

A myPOS é uma dessas empresas especializadas em soluções de pagamento. De origem búlgara, atua em vários países do mundo, incluindo Portugal, com uma oferta de serviços inovadores e flexíveis, quer as compras sejam realizadas em lojas físicas ou virtuais. Tudo sem mensalidades ou custos de subscrição associados e sem períodos de fidelização em Portugal, a myPOS fez uma parceria com a Visa, uma empresa líder em pagamentos digitais, para oferecer soluções de tecnologia que facilitam a aceitação de pagamentos digitais para pequenas e médias empresas. O objetivo é apoiá-los na adaptação a um consumidor cada vez mais digital.

Para compras físicas. Os terminais de pagamento automático (TPA) myPOS são autónomos, isto é, sem fios, e aceitam pagamentos efectuados com cartões onde quer que o comerciante esteja, recorrendo à tecnologia contactless, Chip&PIN ou banda magnética. Existem vários modelos, adaptáveis a cada situação, do retalho ao setor dos serviços, incluem cartão de dados gratuito e são utilizáveis em todo o Espaço Económico Europeu. Atualmente, decorre uma campanha em conjunto com a Visa, que disponibiliza o terminal Go por 19 euros + IVA.

Para compras online. Estão igualmente facilitadas, qualquer que seja o canal myPOS utilizado (portal, terminal ou app para iOS e Android). Além de poder receber pagamentos normais com cartão online, pode optar por outras meios, como fazer “pedidos de pagamento” (por link), gerados a partir do portal ou app . Assim que o cliente paga, o dinheiro entra imediatamente na sua conta. Sem complicações e num ambiente seguro. Também sem necessidade de terminal, cartão físico ou de instalar softwares complicados, o “sistema de pagamento virtual” transforma o seu telemóvel ou tablet num TPA online, ao aceitar cartões de crédito virtuais, processando transações através do telefone ou e-mail (MO/TO). De igual modo práticas e seguras são as ligações de pagamento (links), que podem ser enviadas ao consumidor via SMS, e-mail ou chat.

FACILIDADES EXTRA

Além de soluções de pagamento, a empresa quer ajudar a crescer o negócio dos seus clientes. A ferramenta myPOS Online permite criar, gratuitamente, uma loja de comércio eletrónico com todas as funcionalidades necessárias para vendas na internet em qualquer moeda ou idioma.

Por outro lado, cada comerciante que adira à myPOS tem uma “Conta de Comerciante” onde podem ser controlados em tempo real todos os pagamentos/recebimentos realizados com cartão nos vários canais . Pode, também, pedir cartões de pagamento empresariais myPOS da rede Visa com várias funcionalidades que se adequam às necessidades do seu negócio, tendo ainda ao seu dispor outros serviços-que lhe facilitam a gestão do mesmo.

“PAGAMENTOS MUITO MAIS FACILITADOS”

Com duas unidades turísticas em Lisboa, Alfama Terrace e Anjos 44, a Plan to Place presta serviços no segmento de alojamento local há mais de uma década. Os seus clientes são sobretudo estrangeiros oriundos de qualquer parte do mundo e os pagamentos são realizados maioritariamente online, através de cartões das mais diversas marcas internacionais, como a as redes Visa, MasterCard, American Express e outras.

Para dar uma melhor resposta a esta pluralidade de clientela e reduzir custos, há cerca de quatro anos, esta pequena empresa resolveu procurar uma alternativa aos TPA que detinha, encontrando na myPOS o parceiro ideal para o seu negócio. “Optámos por dois terminais. O facto de não terem mensalidade já era muito bom para nós, mas o que nos surpreendeu mais foram os outros serviços que a empresa providenciava, como os cartões de pagamento gratuitos, a funcionalidade tanto da aplicação como da webpage, os links de pagamento para os clientes e o poder realizar pagamentos com telemóveis Android mesmo sem recurso a TPA. Os pagamentos à distância estão muito facilitados. Mudámos para a myPOS e tencionamos ficar”, revela Paulo Gonçalves, responsável administrativo.

