26 de Novembro, Dia da Anemia. O testemunho da atriz Débora Monteiro

Esta é uma doença que afeta cerca de 20% da população portuguesa, com especial incidência nas mulheres, que sofrem com os baixos níveis de ferro. Estima-se que 2 em cada 5 mulheres portuguesas sejam afetadas com este problema.

Entre os diferentes sintomas da doença encontramos:

a queda de cabelo mais frequente (e em maior quantidade) que o normal

unhas fracas e quebradiças

palidez

cansaço

no corpo, as nódoas negras surgem com mais frequência

É importante valorizar o que sente, não considerar as justificações simples e procurar perceber a origem destes sintomas. Associar o cansaço à agitação diária ou a queda do cabelo à mudança da estação pode levar a um diagnóstico errado.

A anemia é muitas vezes confundida com outras patologias e, quando não tratada, pode ainda agravar outros problemas de sáude.

No entanto, é muito fácil identificar os valores de ferro do organismo e perceber se está com anemia ou deficiência de ferro.

A deficiência de ferro e a anemia têm tratamento

A realização de análises clínicas, avalição pelo médico e diagnóstico identificado permitem tratar o problema da forma correta. A escolha do medicamento varia consoante a gravidade da deficiência de ferro e da anemia e pode ser indicado o tratamento com ferro endovenoso.

Desconfie dos sintomas e fale com o seu médico.

Saiba mais sobre a anemia e a deficiência de ferro em: www.umasaudedeferro.pt