Diana Chaves: "Que todas as mães que estejam longe, fiquem mais perto"

Das janelas e varandas de Portugal, a SIC e a Mimosa enviam mensagens para todas as salas de cuidados intensivos, para todos os corredores dos supermercados, para todos os lugares onde as nossas mães cuidam dos outros. Este é um tempo novo, para estarmos mais ligados e para que todas as mães que estejam longe, fiquem mais perto.