E se, durante um mês, todos os anos, não tiver de se preocupar com a fatura da luz e/ou gás?

É sabido que a fatura energética tem um peso mensal significativo no orçamento disponível das famílias. De acordo com o Eurostat, o gabinete de estatísticas de Bruxelas, na segunda metade do ano passado, os consumidores domésticos pagaram 22,9 euros por cada 100 kWh de eletricidade, o mais elevado da Europa quando ajustado ao poder de compra de cada país.

Tendo em conta esta realidade, e para ajudar na poupança dos portugueses, a Endesa está a oferecer aos clientes que contratam luz e/ou gás o seu produto-estrela, um dos melhores do mercado: a Tarifa Aniversário. Durante um mês, renovável todos os anos, gaste a energia que gastar, não paga absolutamente nada (impostos e taxas incluídos). Mas, atenção, esta campanha é limitada. Adira até 30 de novembro para usufruir deste benefício que vai poder investir naquilo que mais gostar e receba ainda 60€ de desconto de boas-vindas se contratar ambos os serviços, ou seja, eletricidade e gás.

UM LEQUE DE BENEFÍCIOS

E porque uma poupança nunca vem só, ser cliente Endesa é poder usufruir de uma série de vantagens adicionais e exclusivas. Por exemplo, com o Plano Amigo, por cada amigo recomendado que contratar com a Endesa é oferecido 1 euro de desconto por mês a cada um (amigo e padrinho); no Clube Endesa encontra descontos em mais de 200 marcas, quer em lojas físicas como online; e com o serviço de informação e aconselhamento personalizado Infoenergia pode controlar e gerir o consumo elétrico da sua casa.

Endesa - spot 10º aniversário

SABER MAIS SOBRE A ENDESA

Com mais de 12 milhões de clientes espalhados pela Europa, a Endesa é uma multinacional do setor energético que se dedica à geração, distribuição e comercialização de energia elétrica, comercializando ainda gás natural. Presente, há mais de 20 anos, no mercado português, disponibiliza um conjunto de soluções energéticas para a casa ao nível do fornecimento de luz, gás, ou ambos, com vários planos de tarifas adaptadas às necessidades de cada cliente, descontos, entre outras vantagens e serviços.

Para outras informações, ligue grátis para o telefone 800 10 10 33 ou consulte o site endesa.pt e verá como a sua energia dá para mais.