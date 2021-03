A água é um bem essencial, mas não é um recurso ilimitado. Pequenos hábitos diários representam desperdício de água, e é por este motivo que a campanha “Por Um Futuro Com Água” da Finish pretende sensibilizar os portugueses e consciencializá-los da quantidade de água que utilizam atualmente.

No âmbito desta campanha a SIC Esperança, a Finish e Cruz Vermelha estabeleceram uma parceria com o objetivo de ajudar famílias que se encontram em situação de desemprego no âmbito da pandemia da COVID-19, contribuindo para o pagamento de faturas de água, aliviando desta forma esta despesa.

O compromisso passa por doar 38 litros de água a famílias carenciadas, por cada Finish Quantum Ultimate vendido.

O projeto será implementado pela Cruz Vermelha Portuguesa, ao abrigo do projeto Mais Feliz, que ficará incumbida de selecionar 100 agregados familiares que irão beneficiar desta doação.

Junte-se a nós e contribua também doando através da Opção Ser Solidário na App MB WAY.

Pode ainda contribuir capturando este QR Code* com a App MB WAY através da opção “Pagar com MB WAY”, de seguida introduza o montante a doar e confirme com o seu PIN MB WAY.

Porque pequenos gestos, feitos por todos, podem fazer uma grande diferença.

Juntos, Por Um Futuro Com Água!

*Opção disponível apenas se estiver a visitar o site a partir do computador. Caso contrário, deverá contribuir através da opção Ser Solidário no MBWay.