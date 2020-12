Projeto Office

As medidas implementadas no seguimento da pandemia da COVID-19 tiveram um grande impacto junto das Instituições de Solidariedade Social do país. Os custos acrescidos inerentes a esta situação, sobretudo no que toca à aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, agravaram a instabilidade financeira já sentida neste setor.

Conscientes desta situação, a SIC Esperança e a Staples vão apoiar 16 Instituições de Solidariedade Social de norte a sul do país com materiais de escritório, aliviando desta forma as despesas associadas a esta área.

A SIC Esperança sinalizou e fez o levantamento de necessidades das 16 IPSS que vão beneficiar deste apoio e a Staples garante à partida mais de 30 mil euros em materiais de escritório – desde papelaria, a tecnologia e mobiliário. Os clientes da Staples podem ainda contribuir para elevar este apoio, doando 1 euro sempre que realizarem as suas compras no mês de dezembro.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!