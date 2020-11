No dia em que se assinala a 2ª Edição do Giving Tuesday Portugal, o maior movimento de solidariedade do país, a SIC Esperança e a Re.Store juntam-se a esta causa e lançam o projeto Saco Solidário. O projeto consiste na comercialização de sacos de pano, cujos tecidos são recuperados da indústria têxtil pela Re.Store e entregues a IPSS que procedem à sua confeção. Por cada saco feito por utentes, funcionários e/ou voluntários, a instituição tem o retorno de 1 euro. Desta forma, a SIC Esperança procura contribuir para o combate ao desperdício da indústria têxtil, ao mesmo tempo que apoia financeiramente as Instituições de Solidariedade Social do país.

Uma parte da verba da venda dos sacos reverterá para a SIC Esperança, que irá criar uma linha de financiamento para apoiar projetos de IPSS no combate aos efeitos causados pela pandemia da COVID-19.

Até ao momento, são 17 instituições que se encontram a colaborar neste projeto, através da costura de sacos: Dress For Sucess, Ajuda em Ação Portugal, Associação Auxílio e Amizade, Fundação A.J.U. - Jerónimo Usera, Centro de Dia de Sandim, AGIR XXI, APSA - Associação Portuguesa De Síndrome De Asperger, APCL - Centro Nuno Belmar da Costa, Centro Comunitário de Esmoriz, CAIS Porto, Fundação Madre Sacramento, Centro Social do Soutelo, ACEP - Associação Cultural e de Educação Popular, Centro Social Cambra, Fundação Liga, Matarraque Centro Social e Virar a Página.

As pessoas podem contribuir diretamente para este projeto adquirindo os sacos no site da Re.Store (https://restore.com.pt/um-saco-por-uma-causa/) entre o dia 1 de dezembro e o dia 6 de janeiro, e podem ainda partilhar o seu saco nas redes sociais, utilizando os hashtags #sicesperanca #restore #sacosolidario #economiacircular.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!