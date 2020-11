Campanha de Natal SIC Esperança & Porto Editora

Até ao dia 31 de dezembro, por cada livro infantil vendido da seleção feita pela Porto Editora para esta campanha, 1€ reverterá para o projeto Bolsas de Terapia.

Este projeto consiste na criação de bolsas de terapia para crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento e/ou necessidades educativas especiais que pertençam a agregados economicamente vulneráveis. As bolsas permitirão que estas crianças e jovens possam usufruir de todas as vantagens de terapias como a terapia ocupacional, terapia da fala, psicomotricidade, psicologia clínica entre outras.

Desta forma, pretendemos garantir que crianças e jovens com perturbações do desenvolvimento e/ou necessidades educativas especiais tenham acesso ao acompanhamento adequado que lhes permita desenvolver todas as suas capacidades.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!