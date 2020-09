Projeto Bolsas de Criação – Terra Amarela & SIC Esperança

Pelo segundo ano consecutivo, a SIC Esperança e a Associação Terra Amarela juntam-se para a atribuição de bolsas de criação artística, com o intuito de fomentar a criação artística inclusiva, apoiando criadores e intérpretes portadores de deficiência, que desenvolvam o seu trabalho em torno das artes performativas, artes visuais, música, cinema e escrita.

Com este projeto, a SIC Esperança e a Terra Amarela pretendem dar resposta a uma lacuna no sistema nacional, no que toca ao apoio e acompanhamento das necessidades dos criadores e intérpretes com deficiência, procurando assim dignificar e valorizar o trabalho que desenvolvem.

Os interessados podem candidatar-se até ao dia 1 de novembro e devem enviar os documentos para: [email protected]

Consulte o Regulamento e o Formulário de Candidatura.

