SIC Esperança, Rock in Rio e Curseria oferecem 300 cursos de Gestão de Eventos a profissionais da indústria do espetáculo

A pandemia da COVID-19 trouxe inúmeros desafios para todos os setores da sociedade. A indústria da Cultura foi inevitavelmente das mais afetadas com a suspensão e cancelamento de inúmeros festivais e espetáculos. Com as agendas culturais vazias os profissionais desta área ficaram repentinamente sem trabalho.

Considerando esta situação, a SIC Esperança estabeleceu uma parceria com o Rock in Rio e com a Curseria para a oferta de 300 cursos de formação “How to Rock in Rio: gestão de eventos e negócios” destinados a profissionais da indústria do espetáculo em situação de desemprego ou com perdas substanciais de rendimento nos últimos meses. O objetivo desta formação passa por oferecer ferramentas de aprendizagem a estes profissionais de modo a facilitar a sua ingressão no mercado de trabalho.

O mote para esta iniciativa foi a emissão especial “Se A Vida Começasse Agora” que decorreu no dia 27 de junho na SIC e na SIC Radical. Esta iniciativa, lançada pelo Rock in Rio e pela GALP teve como objetivo assinalar a data em que o festival estaria a decorrer caso o mundo não se encontrasse a enfrentar uma pandemia.

Os interessados podem candidatar-se a partir do dia 1 de julho e as candidaturas serão encerradas assim que se registarem os primeiros 300 candidatos que cumpram com todos os requisitos.

Consulte o Regulamento e a Ficha de Inscrição.

