Parceria Expresso Bpi Golf Cup

O projeto ÉsMúsica Rabo Peixe foi escolhido para ser o beneficiário das verbas do Expresso BPI Golf Cup 2019 e foi desenvolvido pela Associação Musical Ésmúsica.rp, na Ilha de São Miguel.

A Vila de Rabo de Peixe apresenta diversas problemáticas que afetam crianças e jovens, nomeadamente o abandono escolar, a gravidez precoce e a toxicodependência. As instituições que desenvolvem o seu trabalho com crianças e jovens desta localidade reconhecem o seu enorme gosto pela música, no entanto, realçam também a carência de respostas sociais nesta vertente.

Assim, este projeto tem como objetivo promover a inclusão social de cerca de 80 crianças e jovens através do ensino de diferentes instrumentos musicais, tais como o piano, o baixo, a flauta e a guitarra. Importa ressaltar que o facto deste projeto ter enfoque no Jazz, faz com que se torne um projeto diferenciador, uma vez que se encaixa perfeitamente na realidade e nos desafios locais. Deste modo, o Jazz apresenta-se como um estilo musical capaz de despertar múltiplas possibilidades sonoras, tal como a criatividade e o improviso, preconizando o trabalho em equipa e a interação.

Desta forma, é indiscutível que a música e a inclusão social estejam interligadas, contribuindo assim, para o património cultural de cada pessoa enquanto ser individual e ser coletivo e, por este motivo, deve ser incentivado entre as crianças e jovens.

