Comunicado | 8ª edição Prémio SIC Esperança - Rock In Rio Escola Solar

O Júri do Prémio SIC Esperança – Rock In Rio Escola Solar reuniu esta semana para avaliação dos projetos candidatos à 8ª edição do prémio.

O Júri deliberou, por unanimidade, não atribuir este ano o Prémio SIC Esperança – Rock In Rio Escola Solar, por entender que os projetos apresentados não cumprem os critérios exigidos, conforme previsto na alínea 3 do artigo 5º do Regulamento.

A SIC Esperança agradece a todas as entidades sem fins lucrativos que candidataram o seu projeto.