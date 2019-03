A campanha Apoiar Moçambique, lançada pela SIC Esperança, a SIC e o Expresso, ganha uma nova vertente, com o lançamento da música “Terra Mãe Que Fala” de apoio às vítimas da catástrofe que assolou Moçambique. A iniciativa partiu do artista luso-moçambicano da banda Quinta do Bill, Carlos Moisés, que mobilizou um grupo de músicos para a criação deste hino. O jornalista Joaquim Franco é o responsável pela letra.

Pode assistir ao videoclip da música aqui.

A SIC Esperança agradece os contributos de:

Carlos Moisés; Joaquim Franco; Ana Santos; André Moinho; Bruno Vasconcelos; Celina da Piedade; Costa Neto; Fernando Tordo; Frei Fernando Ventura; João Afonso; Marco Oliveira; Marisa Liz; Marlon; Nena; Paulo Bizarro; Salsa; Sebastião Antunes; Selma Uamusse; Valter Guia; André Moinho; Paulo Bizarro; Renato Dias; Pedro Serraninho; Rui Guerreiro; Miguel Ferro; Pedro Barros.

Um agradecimento especial aos Estúdios Klasszik – Nelson Klasszik, à Mood Fashion Academy e aos Contos da Praça.

Paralelamente, a angariação de fundos associada à campanha por via da linha telefónica 760 10 30 10 decorre até ao dia 4 de abril. As doações podem ainda ser realizadas por transferência bancária para a SIC Esperança, através do IBAN PT50 0010 0000 5352 8870 0012 0.

Cabe à SIC Esperança, enquanto braço da responsabilidade social do grupo Impresa, a implementação e monitorização da verba angariada. No terreno, a SIC Esperança estabeleceu uma parceria com a APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a África. Esta instituição portuguesa foi criada em 1995 com a missão de educar para o desenvolvimento sustentável e promover ajuda humanitária em África, contribuindo para a quebra da pobreza absoluta. Conta com múltiplos projetos implementados, com impacto em 20.000 famílias, 10.000 jovens e milhares de crianças. Desde 2015 que a APOIAR foca a sua atuação em Moçambique, onde trabalha as áreas da Nutrição, Saúde e Educação.

O montante angariado será aplicado no apoio direto aos beneficiários da instituição, na reconstrução das instalações que ficaram danificados e na construção de uma casa de acolhimento para crianças afetadas pela tragédia.

