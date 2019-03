Campanha Apoiar Moçambique

A campanha de angariação de fundos Apoiar Moçambique nasceu da iniciativa de um artista luso-moçambicano da banda Quinta do Bill, Carlos Moisés, que mobilizou um grupo de músicos para criarem um hino de apoio a Moçambique, tendo desafiado a SIC Esperança a desenvolver esta iniciativa.

A angariação decorre até ao dia 29 de março, através da linha solidária 760 10 30 10, criada para o efeito. As doações podem ainda ser realizadas por transferência bancária para s SIC Esperança, através do IBAN PT50 0010 0000 5352 8870 0012 0.

A SIC Esperança, enquanto braço da responsabilidade social do grupo Impresa, é a responsável pela implementação e monitorização da verba angariada.

No terreno, a SIC Esperança estabeleceu uma parceria com a APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a África. Esta instituição portuguesa foi criada em 1995 com a missão de educar para o desenvolvimento sustentável e promover ajuda humanitária em África, contribuindo para a quebra da pobreza absoluta. Conta com múltiplos projetos implementados, com impacto em 20.000 famílias, 10.000 jovens e milhares de crianças. Desde 2015 que a APOIAR foca a sua atuação em Moçambique. Aqui, trabalha nas áreas da Nutrição, Saúde e Educação.

O montante angariado será aplicado no apoio direto aos beneficiários da instituição, na reconstrução das instalações dos seus projetos que ficaram danificados e na construção de uma Casa de Acolhimento para crianças afetadas por esta tragédia.

A esta campanha já se associaram marcas como a Wells, Grupo Lusíadas Saúde, Grupo Águas de Portugal e EDP.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!