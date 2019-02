A SIC Esperança e a Associação Terra Amarela estabeleceram uma parceria para criar a 1ª edição do projeto Bolsas de Criação Artística, com o objetivo de apoiar artistas com deficiência.

As Bolsas de Criação Artística visam financiar o trabalho criativo e artístico de artistas com deficiência nas áreas do teatro, música, dança e artes plásticas.

Nesta 1.ª edição foram criadas 13 bolsas no valor de 230€ cada e estas serão entregues aos 13 intérpretes e criadores do projeto Crinabel Teatro pelo seu trabalho na criação de “Romeo Loves Juliet”.

Em cada edição das Bolsas de Criação Artística, um artista será convidado a refletir sobre práticas artísticas inclusivas. Para esta edição, o artista convidado é o ator Albano Jerónimo.

Com este projeto, a SIC Esperança pretende contribuir para os primeiros passos de uma mudança efetiva nesta área.

SIC Esperança - Vale a Pena Acreditar!