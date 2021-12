SIC: O canal mais visto pelas famílias portuguesas neste Natal

Pelo 16.º ano consecutivo

SIC VOLTA A TER UM NATAL ENCANTADO NAS AUDIÊNCIAS

A SIC voltou a ser o canal mais visto pelas famílias portuguesas neste Natal. É o 16.º ano consecutivo em que a estação da IMPRESA consegue ser eleita a companhia preferida para a véspera e para o dia de Natal.

Na sexta-feira, véspera de Natal, a SIC terminou o dia a liderar com 18.7% de share, contra 15.2% da TVI e 13.4% da RTP1. O “Jornal da Noite” e o “Primeiro Jornal” foram os programas mais vistos do dia. “Sozinho em Casa” foi o filme mais visto do dia, tendo sido acompanhado por 713 mil telespectadores. “A Máscara” foi o programa de entretenimento mais visto. A SIC liderou a manhã com “Casa Feliz” e a tarde com os filmes “A Estrela de Natal” e “O Quebra-Nozes: a verdadeira história”.

No dia de Natal, a SIC terminou o dia a liderar com 20.2% de share, contra 15.6% da TVI e 9.8% da RTP1. “A Máscara – Duelos” e o “Jornal da Noite” foram os programas mais vistos do dia. O filme mais visto do dia foi “Sozinho em Casa 2 – Perdido em Nova Iorque”, acompanhado por 1,1 milhões de telespectadores. A SIC liderou a manhã e a tarde também com o “Festival de Circo de Monte Carlo”, “Primeiro Jornal” e os filmes “A Vida Secreta dos nossos Bichos 2” e “As Aventuras do Dr. Dolittle”.

A liderança da SIC manteve-se ainda no dia de ontem, domingo. A estação terminou a liderar com 19.2% de share contra os 16.0 da TVI e os 9.7 da RTP1. O “Jornal da Noite” foi o programa mais visto pelos portugueses, com 1,4 milhões de telespectadores, seguido pela “A Máscara”, com 1,2 milhões. O filme mais visto do dia foi “O Apelo Selvagem”, na SIC, tendo sido acompanhado por quase 1,1 milhões de telespectadores.