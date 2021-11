Fátima Lopes regressa à SIC

Fátima Lopes está de regresso à SIC, onde vai apresentar a 1ª Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira, no dia 1 de Dezembro. A partir desta data dar-se-á início a uma nova colaboração com o canal, que será pontuada com diferentes momentos, estando já prevista uma temporada de um grande formato, para além de outros projetos e iniciativas a anunciar oportunamente.

Para Daniel Oliveira: “A Fátima é um dos grandes nomes da televisão em Portugal. Pode e sabe fazer todos os registos e vive um momento especial da sua vida, de concretização profissional e confiança, que a torna uma mais valia para a SIC, num regresso a casa que acontece no momento certo. Os 30 anos da televisão privada em Portugal e da SIC em particular, não dispensam um dos seus principais rostos”.

Fátima Lopes afirma: “Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional. Para mim, tem um significado muito especial, regressar para conduzir esta Gala e fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC. Recomeço entusiasmada e cheia de vontade de abraçar novos desafios.”