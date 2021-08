Maria Dominguez vai integrar o elenco da nova temporada de 'O Clube'

Maria Dominguez é uma das novas apostas da SIC. A apresentadora, que deu os primeiros passos na SIC Radical e faz companhia aos portugueses nas manhãs de sábado do canal, vai fazer parte do elenco da 3.ª temporada d'O Clube, da OPTO.

Aos 25 anos e pronta para embarcar numa nova aventura, revelou estar entusiasmada com a oportunidade que lhe foi dada pela estação televisiva.

"Estou muito entusiasmada com esta oportunidade que me foi dada pela SIC e pela Santa Rita Filmes, onde poderei integrar um elenco de grandes actores e profissionais da ficção e cinema portugueses. Ainda não há muito que possa revelar, mas estou certa que o público não vai querer perder, em breve, na Opto", começou por contar à SIC.

"Eu, Maria, vestirei a pele da Madalena, personagem que tem tido tanto de desafiante como de empolgante, pela sua complexidade. Já tinha saudades de “mergulhar” assim num guião e darei o meu melhor nesta nova temporada d’O Clube", revelou ainda.

O Clube é uma série sobre um clube noturno de luxo que é tamém o palco de uma guerra pelo poder na noite de Lisboa.

A 3.ª temporada passará brevemente, na OPTO.