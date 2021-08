Vem aí o Rock in Rio Humanorama - Projeto que junta nomes sonantes da cultura portuguesa e brasileira

O Rock in Rio é muito mais do que um festival de música. Prova disso é o Rock In Rio Humanorama, que acontece entre 14 e 17 de setembro. Num formato 100% online e gratuito, o “festival de conversas”, como é assim designado pela organização, vai juntar “mais de 200 dinamizadores em 80 horas de conteúdos que procuram inspirar novas perspetivas e ideias para a criação de um mundo mais humano”.

Para já está estão confirmados nomes sonantes da cultura brasileira e portuguesa. Aos já anunciados Gabriel o Pensador, Marisa Liz, Monja Coen, Fábio Porchat, Isabel Silva, Carolina Salgueiro Pereira, Sara Rocha, Alok e Nelson Motta, junta-se agora um dos maiores nomes da cultura brasileira: o ex-Mmnistro da Cultura do Brasil, embaixador da ONU e um dos maiores nomes da MPB Gilberto Gil. Ao painel juntam-se dois grandes nomes do hip hop nacional - Capicua e Sam The Kid -, o especialista em Parentalidade e Criatividade Marcos Piangers, a escritora Rosana Hermann, o músico Preto Zeze e Christian Rôças (Crocas), CEO da Porta dos Fundos.

As inscrições para o evento já estão abertas e este poderá ser acompanhado na plataforma oficial, em rockinriohumanorama.com , sendo para isso necessário preencher um formulário de inscrição já disponível no site.

No canal Sou, Monja Coen e Gabriel o Pensador falarão sobre a importância do ser humano cuidar de si próprio, física e psicologicamente, para assim poder cuidar dos outros também. Marcos Piangers conduzirá uma conversa sobre a mudança e impacto das atitudes individuais no mundo, enquanto Gilberto Scofield, Mic Aisenberg e Anderson Meneses abordarão o crescimento das fake news, da intolerância e da injustiça. Já Mariana Canto e Castro e Paula Lampreia, da Randstad, falarão sobre a importância de aprender com os erros, havendo ainda espaço para falar sobre como recuperar a nossa humanidade (com Rosana Hermann e Luiza Brasil).

O canal Nós vai explorar as relações interpessoais, o poder do coletivo e da colaboração, em conversas sobre o significado do propósito na forma de viver (com Carol Bergier, Pedro Fonseca e Noéle Gomes); como o ser humano se pode relacionar com a sociedade para redescobrir o amor (com Marcelle Xavier e Aza Njeri); como a solidariedade é cada vez mais importante e necessária num mundo polarizado (com Mariana Ribeiro, Caru de Paula Seabra, Gabi Silva e Luiza Boê); e até uma conversa sobre a força dos reality shows, dinamizada pela Globo – parceiro de conteúdos no Brasil.

Já no canal “Somos” são explorados temas como a cidadania ativa, a economia sustentável e a criação de valor. Especialistas juntam-se em conversas sobre a importância da diversidade nas equipas (com Daniel Conti e Lia); o impacto das novas tecnologias na criação de um mundo mais unificado (com Luís Justo, Alok e Fesq); a amizade como antídoto para o etarismo (com Cris Guerra e Dr. Kalache); e como ser mais humano no mundo dos negócios (com Tim Leberecht, Paulo Pisano, Steven Braekeveldt e Jessica Orkyn). Neste palco são, também, explorados temas do impacto social e coletivo, reunindo conversas inesperadas entre Mariana Fonseca, Iza Dezon e Jefferson Quirino e entre Fábio Porchat, Luiza Helena Trajano e Edu Lyra.

Além dos conteúdos disponibilizados nos dias do evento - entre debates, reflexões e workshops -, os interessados já podem consultar a plataforma rockinriohumanorama.com e aceder a um conjunto de conteúdos já no disponíveis, como artigos de opinião ou episódios do podcast HumanoramaCast