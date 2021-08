Lourenço Ortigão na SIC

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Lourenço Ortigão é o novo rosto da SIC e vai começar a trabalhar de imediato como coprotagonista da 3ª temporada de uma das produções da OPTO – ‘O Clube’ -, cujas gravações arrancam já esta semana. Este é o primeiro dos desafios previstos para o ator, entre os quais se destaca uma novela a estrear em 2022.

“O Lourenço tem tudo a ver com a SIC. Partilhamos os mesmos valores, temos a mesma forma de estar e há total sintonia sobre os desafios que existem e os passos a dar para os conquistar. É um grande profissional, dotado de uma capacidade inata de criar empatia com o público e com reconhecido valor artístico, que a SIC quer potenciar em diferentes formatos, géneros e plataformas, a começar pela OPTO. Para além do talento e profissionalismo, o Lourenço sabe bem o que quer e tem uma visão integrada e transversal sobre a nossa actividade, o que representa uma mais valia adicional. Bem-vindo à família”, diz Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

Lourenço Ortigão afirma: ““Estou muito feliz por começar esta ligação com a SIC. É bom juntar-me a uma equipa que sinto que acredita em mim e que partilha comigo os mesmos valores e uma perspetiva de futuro que me identifico, sem nunca desfocar a minha ambição de abrir portas e querer ser desafiado. Sinto desde o início um apoio grande por parte do Daniel naquilo que ambiciono para mim no presente e no futuro e agradeço por acreditarem que defendo os valores da SIC. Estou muito entusiasmado com o que aí vem!”

Lourenço Ortigão completa hoje, dia 9 de agosto, 32 anos.