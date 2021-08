SIC celebra 30 meses de liderança

- A televisão do Grupo IMPRESA mantém-se em julho como o canal mais visto com 19,1% de share; - SIC lidera em prime time com Jornal da Noite, Amor, Amor, A Serra e Tempo de Amar; - Jornal da Noite é o programa de informação mais visto em julho e sobe face a junho; - Amor, Amor é a novela mais vista da televisão portuguesa em julho; - SIC lidera no prime time de domingo e no horário das 19h, aos dias úteis, com a 4ª temporada do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor? - Casa Feliz e Júlia mantêm a liderança em julho; - SIC Notícias mantém-se como o canal de informação mais visto pelos Portugueses e termina o mês de julho com 2,2% de share e a subir face a junho; A estação da IMPRESA terminou julho a liderar com 19,1% de share contra 16,2% de share da TVI e 11,1% de share da RTP1. São 30 meses consecutivos na liderança. Em julho, o Jornal da Noite foi, mais uma vez, o programa de informação mais visto, de segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas e a subir face a junho. Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva os bons resultados das rubricas existentes ao longo da semana, como a Opinião de Luís Marques Mendes ou a Reportagem Especial, líderes no horário, no universo dos canais generalistas. Em julho, a SIC estreou novas rubricas, como Bilionários da Tecnologia, Primeiras-Damas e Desastres Naturais, que terminaram o mês a liderar no universo dos canais generalistas. O Primeiro Jornal que, mais uma vez em julho, liderou de forma sistemática de segunda a domingo, terminou o mês a uma distância de mais de 9,0 p.p. do seu principal concorrente. Na ficção, as novelas A Serra, Tempo de Amar, Viver a Vida e Orgulho & Paixão, terminaram o mês a liderar e a novela Amor, Amor foi o produto de ficção mais visto da televisão portuguesa. A 4ª temporada do programa Quem Quer Namorar com o Agricultor? também recolheu a preferência dos telespectadores e terminou o mês de julho a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no programa de prime time de domingo, como no diário de 2ª a 6ª feira às 19 horas.

CASA FELIZ E JÚLIA MANTÊM LIDERANÇA

No período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC, em julho, terminou a liderar com 19,9% de share e o programa Casa Feliz mantém a liderança nas manhãs de dias úteis. No período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC liderou em julho com 18,4% de share e o programa de Júlia Pinheiro mantém a liderança nas tardes de dias úteis.

SIC NOTÍCIAS LIDERA EM JULHO

Em julho, a SIC Notícias continua a ser a escolha dos portugueses quando procuram informação de qualidade e rigor. A SIC Notícias terminou o mês com 2.2% de share, subiu 0.1 p.p. face ao mês anterior e lidera há 34 meses consecutivos.

A SIC Mulher terminou o mês de julho com 0.7% de share, subiu 0.1 p.p. face ao mês anterior, a SIC K terminou com 0,4% de share, também a subir 0.1 p.p. face ao mês anterior, a SIC Radical terminou com 0.3% de share e a SIC Caras terminou com 0.2% de share.