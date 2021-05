SIC e Renascença reforçam parceria rumo ao Euro

A SIC e a Renascença estreitaram a parceira existente e que une as duas estações. Depois da união no que diz respeito a conteúdos de entretenimento e de informação, desta vez é o desporto que vem reforçar e ligar as duas estações.

No âmbito da parceria, em todas as transmissões de futebol na SIC, a começar já no Euro 2020 e depois nas restantes competições para as quais a estação de Paço de Arcos tenha direitos televisivos de transmissão, nomeadamente a Liga Europa, a Rádio Renascença assegurará, com os seus profissionais, a narração dos jogos na emissão da SIC

A parceria com a Renascença arranca na SIC, no dia 15 de junho, dia em que a Seleção Portuguesa se estreia no Euro 2020 frente à Hungria.

A SIC aposta na qualidade e na competitividade, tendo assegurado os direitos de exibição dos seguintes jogos:

- HUNGRIA x PORTUGAL – Dia 15 de junho às 17 horas

- INGLATERRA x ESCÓCIA – Dia 18 de junho às 20 horas

- OITAVOS DE FINAL – Dia 26 de junho

- OITAVOS DE FINAL – Dia 27 ou 29 de junho

- QUARTOS DE FINAL – Dia 2 ou 3 de julho.

Na SIC, em parceria com a Renascença, o Euro Vai Mexer Consigo.