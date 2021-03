‘Hell’s Kitchen’ estreia a liderar

A SIC liderou ontem com 21% de share contra 16,2% da TVI e 9,8% da RTP1. Na primeira parte o novo programa do chef Ljubomir Stanisic foi líder de audiências com 26,8% de share e 14,4% de audiência média. Na segunda parte, ‘Hell’s Kitchen: Prova de Fogo’ a liderança foi de 31% de share e 13,3% de audiência média.

No conjunto das 2 partes o ‘Hell’s Kitchen’ foi líder com 28,2% de share e 14,0% de audiência média. Mais de 1 milhão e 300 mil pessoas acompanharam a estreia do programa ‘Hell’s Kitchen’.

O programa mais visto do dia foi ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, com 26,5% de share e 16,2% de audiência média. Mais de 1 milhão e meio de pessoas acompanharam Ricardo Araújo Pereira, que se mantém invencível há 41 emissões (desde a estreia).

No 1º segmento, o ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’ teve 26,6% de share e 16,4% de audiência média e na entrevista à Campeã Europeia Patricia Mamona teve 26,2% de share e 15,9% de audiência média.

Seguiu-se o ‘Jornal da Noite’ com 24,2% de share, 14,6% de audiência média, e mais de 1 milhão e 300 mil pessoas.