Associação Montepio e SIC firmam parceria em campanha de oferta do serviço OPTO

A Associação Montepio, em linha com as atuais tendências de consumo – que revelam um aumento significativo da subscrição de serviços de streaming e adesão a plataformas de conteúdos –, acaba de lançar uma campanha consubstanciada na oferta de 3 meses de subscrição gratuita do serviço de streaming OPTO | SIC a atuais e novos associados.



Tendo por base a realidade de confinamento em que vivemos, e que tem provocado alterações significativas nas práticas sociais aos mais diversos níveis, com impacto direto nos padrões de consumo de media e entretenimento, a Associação Montepio volta a inovar, desta vez com uma oferta que, até 31 de março, associa o processo de admissão e subscrição de poupança mutualista à oferta de um pacote de 3 meses de subscrição gratuita da plataforma de streaming OPTO | SIC.



“O alcance e a robustez dos benefícios que proporcionamos à comunidade de associados Montepio definem, de forma clara, a proposta de valor que apresentamos à nossa comunidade de mais de 600 mil membros. A parceria firmada com a plataforma de streaming OPTO | SIC enquadra-se no espírito e estratégia da Associação Mutualista, seja porque falamos de um serviço nascido e desenvolvido em Portugal, seja porque a aposta em conteúdos produzidos em português se traduz num contributo claro e da maior relevância para a cultura no nosso país. Através desta campanha, associamos duas marcas nacionais e um objetivo comum: levar a produção nacional ao público em geral e, neste caso, em condições vantajosas para a comunidade de associados Montepio”, afirma Rita Pinho Branco, diretora de Comunicação, Marketing e Canais da Associação Mutualista Montepio.



“O balanço dos primeiros meses da OPTO é muito positivo e acreditamos que com esta parceria ambas as marcas saem reforçadas. Somos o primeiro serviço de streaming pago português, e estamos a trabalhar diariamente para cativar o interesse e merecer a confiança dos atuais e futuros subscritores. Parcerias como estas são muito bem vindas e provam que estamos a caminhar na direção certa.”, sublinha Mónica Balsemão, diretora de Marketing, Comunicação e Criatividade do Grupo Impresa.