SIC LIDERA EM 2021 E É O ÚNICO CANAL A CRESCER EM JANEIRO

A SIC completa dois anos consecutivos de liderança;

- A estação liderou as audiências em janeiro, com 19,0% de share contra os 16,8% da TVI e os 11,4% da RTP1;

- Face a dezembro 2020, a SIC é o canal que mais sobe no total dia e o único a subir em prime time. No total dia, a SIC sobe 0,7 p.p., a TVI desce 0,1 p.p. e a RTP1 desce 1,1 p.p.. Já no prime time a SIC sobe 2,0 p.p., a TVI desce 0,3 p.p. e a RTP1 desce 1,1 p.p.;

- A SIC conseguiu ainda aumentar a liderança para a TVI de 1,4 p.p. para 2,2 p.p.;

- Amor, Amor é a novela mais vista;

- Primeiro Jornal e Jornal da Noite aumentam liderança;

- No mês em que assinalou 20 anos de existência e de liderança, a SIC Notícias continuou a ser a escolha dos portugueses.



A estação da IMPRESA terminou janeiro a liderar com 19,0% de share contra 16,8% de share da TVI e 11,4% da RTP1. E foi o único destes 3 canais generalistas a crescer nas audiências em janeiro, além de ter aumentado a distância face ao segundo lugar para 2,2 p.p..

Com este resultado, a SIC soma 24 meses consecutivos de liderança.

Além disso, a SIC dominou todos os programas na lista dos 10 mais vistos em janeiro. Taça da Liga, Debates das Presidenciais 2021, A Máscara, Isto é Gozar Com Quem Trabalha 3ª Dose, Amor, Amor e Jornal da Noite estão em destaque.

Em janeiro, o Jornal da Noite foi mais uma vez o programa de informação mais visto, de segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas.



Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva os bons resultados das rubricas existentes ao longo da semana, como a Opinião de Luís Marques Mendes, a Grande Reportagem ou o Polígrafo SIC, líderes no horário, no universo dos canais generalistas.

Nos debates Presidenciais, a preferência foi para a SIC e os portugueses também escolheram a Informação da SIC para conhecer os resultados da eleição Presidencial.



O Primeiro Jornal, além de terminar o mês de janeiro a liderar, no universo dos canais generalistas, de segunda a domingo, conseguiu aumentar as audiências para 25,7% de share.

Na ficção, destaque para Amor, Amor, a novela mais vista em Portugal em 2021 e que substituiu com sucesso Nazaré. As novelas Terra Brava, Golpe de Sorte, Totalmente Demais e Viver a Vida também lideraram e Etá Mundo Bom tem conquistado audiências em janeiro.



No primeiro dia do ano a SIC estreou o novo programa do prime time de sábado e domingo – A Máscara – que terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas.

No prime time de sábado, o programa Patrões Fora também terminou o mês de janeiro a liderar no universo dos canais generalistas e no prime time de domingo, o programa apresentado por Ricardo Araújo Pereira – Isto é Gozar Com Quem Trabalha 3ª dose recolheu a preferência dos Portugueses.

Júlia imbatível

O período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC mantém a liderança em janeiro. No período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC manteve a liderança. De destacar a performance do programa de Júlia Pinheiro que manteve a liderança aos dias úteis.

SIC NOTÍCIAS LIDERA EM JANEIRO

Em janeiro, data que assinala o seu 20º aniversário, a SIC Notícias continuou a ser a escolha dos portugueses que procuram uma informação moderna e independente, terminando o mês com 2,5% de share, a subir 0,4 p.p. face a dezembro tendo sido o canal, do universo de canais por subscrição, que mais subiu de um mês para o outro.

A SIC Mulher terminou o mês de janeiro com 0.7% de share, a SIC K terminou com 0.3% de share, a SIC Radical terminou com 0.2% de share e a SIC Caras terminou com 0.2% de share.