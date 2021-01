Maria Correia é a nova apresentadora do ‘Curto Circuito’ da SIC Radical

O ‘Curto Circuito’ entra em 2021 com o anúncio de um novo elemento para a equipa de apresentação. Trata-se de Maria Seixas Correia, a voz das manhãs da Mega Hits, rádio do grupo Renascença.

Depois de um “namoro” de alguns meses, é agora oficializada a entrada de Maria Correia que se junta a Luana do Bem, Pedro Durão, Joana Miranda e Maria Dominguez.

Maria Correia, 29 anos, Locutora desde 2013 na rádio Mega Hits, apresentou vários formatos em plataformas digitais como por exemplo o “Modo Playstation”, e o podcast LATAS TU. É também DJ e faz MC nos tempos livres. Sobre ela diz que é uma “Bailarina em ascenção, entertainer de coração.”

Maria estreia-se já este domingo, na emissão da manhã do Curto Circuito, pelas 10h30, na SIC Radical.

Todas as notícias e conteúdos do ‘Curto Circuito’ no site oficial da SIC Radical em http://sicradical.pt e através dos canais oficiais do programa no Twitter, Facebook e Instagram.

‘Curto Circuito’, na SIC Radical, todas as sexta-feira pelas 16h30, aos sábados pelas 13h30 na versão home edition e aos domingos pelas 10h30.