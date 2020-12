Novidades SIC 2021

Em 2021 a SIC vai continuar a mexer consigo!

Despedimo-nos de 2020 com humor: “Terra Nossa Especial” e a meia noite de 31 para 1 será feita com “Patrões Fora”, com a presença especial de Ana Malhoa.

“A Máscara” estreia dia 1 e de forma inovadora, com 3 emissões consecutivas. Também no dia 1 estreia “Central de Ano Novo”.

“Casa Feliz Especial Ano Novo”, sábado, dia 2 de manhã, com Diana Chaves, João Baião e o regresso de Quim Barreiros depois de superar a Covid-19. Também no sábado, depois do Primeiro Jornal, Marco Paulo é o convidado especial do "Alta Definição”.

“A Star is Born”, estreia em televisão aberta, sábado à tarde.

Em 2021 “Domingão” passa a ser exibido de manhã e de tarde.

Começamos com “Domingão Especial Amor, Amor”, com a presença do elenco e atuações especiais.

Vitorino Silva (Tino de Rans) é o convidado de Ricardo Araújo Pereira no regresso de “Isto é Gozar Com Quem Trabalha – 3ª dose”.

Em 2021 o novo “Alô Portugal”, terá um novo rosto de exteriores, o ator Miguel Costa, e novo horário, a partir das 8h30. “Linha Aberta”, com Hernâni Carvalho também passa a ser emitido diariamente.

Segunda-feira, dia 4, Ljubomir Stanisic é o convidado especial de Júlia Pinheiro no regresso do “Júlia”.

Dia 4, emissão especial todo o dia com intervenções em direto do camião “Amor, Amor”, que levará as músicas e a alegria da nova novela a várias ruas da Grande Lisboa. “Amor, Amor” estreia dia 4 a seguir ao “Jornal da Noite”.

“Nazaré” entra segunda-feira na última semana de exibição, o final será dia 8 de Janeiro. Carolina Loureiro regressa do Brasil e vai participar numa emissão especial de despedida da novela, na sexta-feira, dia 8.

“Estamos em Casa” – Novo formato dos sábados de manhã, estreia dia 9. E depois de 3 episódios especiais, “Patrões Fora” vai ter uma temporada, a partir de dia 9.

Bruno Nogueira está em fase de pré produção do novo programa, começa a gravar nas primeiras semanas do ano.

“Hell’s Kitchen” estreia no primeiro trimestre.

FELIZ ANO NOVO!