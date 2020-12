ADVNCE: Prepara-te para algo épico

ADVNCE: Uma plataforma de gaming onde todos podem ganhar. Temos a missão de elevar o nível do eSports e, para isso, queremos colocar do mesmo lado no campo de batalha: jogadores, atletas, público, marcas e patrocinadores.

Existimos para oferecer experiências únicas, descobrir novos mundos, viver diferentes histórias e enfrentar quaisquer que sejam os desafios. Queremos alcançar o próximo nível, desejamos avançar para algo épico.

Saiba mais em advnce.sic.pt