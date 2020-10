Júlia Palha na SIC

JOAO MARIA C

Júlia Palha vai reforçar a ficção da SIC e, no imediato, protagonizar uma das próximas produções, cujas gravações arrancam ainda este ano. A atriz de 21 anos é um dos talentos mais promissores da sua geração, com provas dadas em televisão e no cinema e com larga margem de progressão numa carreira que se antevê sólida e de sucesso. Para Júlia Palha trata-se de um regresso à SIC, onde em 2015, com 16 anos, integrou o elenco da novela “Coração D’ouro”.

“A Júlia é um diamante e representa uma aposta no futuro e no talento. Na SIC terá um conjunto de oportunidades para consolidar a sua carreira de atriz e evoluir de forma consistente, como é seu desejo. Para além disso, acreditamos que a Júlia, sendo igualmente uma voz ativa da sua geração, vem reforçar a intenção de comunicarmos, nas nossas diferentes plataformas, com todos os públicos”, diz Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento da Impresa.

Júlia Palha afirma: “Sempre fui uma pessoa de novos desafios e quem me conhece bem sabe que não sei, mesmo, estar parada. O convite do Daniel foi irrecusável, novos projetos e desafios à minha medida, e uma margem de manobra artística enorme. É muito importante para mim, enquanto atriz, poder decidir quais os papéis que me fazem sentido e quando me fazem sentido, e sei que a SIC me vai proporcionar essa oportunidade. Estou muito agradecida pelo voto de confiança no meu talento e trabalho.”

Júlia Palha faz 22 anos, no próximo dia 30 de outubro.