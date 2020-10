20 meses de liderança!

- SIC mantém-se em setembro como o canal mais visto da televisão Portuguesa com 19,8% de share a uma distância de 3,1 p.p. para a TVI;

- SIC Notícias mantém-se como o canal de informação mais visto pelos Portugueses e termina o mês de setembro com 1,8% de share;

- SIC é líder há 20 meses consecutivos e lidera no ano de 2020 com 20,2% de share;

Em setembro, a SIC manteve-se como a estação mais vista em Portugal. A estação da IMPRESA terminou o mês a liderar com 19,8% de share contra 16,7% de share da TVI e 11,6% de share da RTP1.

A SIC lidera há 20 meses consecutivos e lidera no ano de 2020 com 20,2% de share contra 14,6% de share da TVI e 11,8% de share da RTP1.

A liderança continua a estender-se aos targets comerciais. No target A/B C D 15/54, a SIC liderou em setembro, no universo dos canais generalistas, com 16,9% de share, contra os 12,1% da TVI e os 6,1% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou em setembro, no universo dos canais generalistas, com 17,0% de share, contra os 12,2% da TVI e os 6,3% da RTP1.

Em setembro, o Jornal da Noite foi mais uma vez o programa de informação mais visto, de segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas. Para a boa performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva os bons resultados das rubricas existentes ao longo da semana, como a Opinião de Luís Marques Mendes ou as Reportagens SIC, líderes no horário, no universo dos canais generalistas, destaque também para o regresso da rubrica o Polígrafo e para a estreia da rubrica 15|25, que terminaram o mês a liderar no universo dos canais generalistas. Outro destaque vai para o Primeiro Jornal, que terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, de segunda a domingo.

A SIC manteve em setembro a sua extraordinária performance no prime time e terminou o mês a liderar com 24,5% de share contra 20,1% de share da TVI e 12,4% de share da RTP1.

Para a liderança da SIC no prime time contribuiu o excelente desempenho dos vários produtos de ficção que a SIC transmite no horário nobre – Nazaré, Terra Brava, a mais recente estreia Golpe de Sorte IV e a novela da Globo Totalmente Demais. A 2ª temporada da novela Nazaré terminou o mês de setembro a liderar,

no universo dos canais generalistas, com 26,3% de share e 13,8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 305 mil e 400 telespetadores. A novela Terra Brava terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27,1% de share e 11,3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 73 mil telespetadores. A mais recente estreia de ficção da SIC – Golpe de Sorte IV – terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 23,5% de share.

O regresso do programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha 2ª vaga, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, para o prime time de domingo, terminou o mês a liderar, no total televisão, com 28,9% de share e 16,3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 538 mil e 500 telespetadores, tendo sido o programa de entretenimento mais visto da televisão Portuguesa em setembro.

Também no prime time de domingo, o programa, O Noivo é Que Sabe terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 24,9% de share e 9,2% de audiência média, o que corresponde a 868 mil e 800 telespetadores.

O diário do programa O Noivo é Que Sabe, que vai para o ar aos dias úteis às 19h, terminou o mês de setembro com 19,4% de share e 8.0% de audiência média, o que corresponde a 752 mil e 800 telespetadores e a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54.

No prime time de sábado o programa Terra Nossa, apresentado por César Mourão, terminou o mês de setembro a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27.0% de share e 13,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 251 mil e 500 telespetadores.

No período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC mantém a liderança e termina o mês de setembro com 18,3% de share.

No período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC manteve a liderança e terminou o mês de setembro com 18,3% de share. De destacar a performance do programa de Júlia Pinheiro que manteve a liderança aos dias úteis e do programa Domingão aos domingos que terminou o mês de setembro também a liderar. Para o bom desempenho das tardes da SIC em setembro contribuiu também, aos dias úteis, o programa Linha Aberta e as novelas Rainha das Flores, Amor à Vida e Êta Mundo Bom! que terminaram o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

Audiências Diárias em Share% – setembro 2020 (Live+Vosdal)

setembro 2020 agosto 2020 ano 2020 Universo ABCD25-54 Universo ABCD25-54 Universo ABCD25-54 RTP1 11,6 6,3 11,2 6,1 11,8 6,5 RTP Outros* 2,7 2,3 2,7 2,2 2,9 2,4 SIC 19,8 17,0 19,5 16,2 20,2 18,0 TVI 16,7 12,2 15,6 11,4 14,6 10,2 Subscrição TV 35,8 44,4 37,8 46,8 37,3 45,0 Outros 13,4 17,8 13,2 17,3 13,2 17,9

*RTP Outros = RTP2 + RTP3 TDT + RTP Memória TDT, a partir de 1 de janeiro de 2017

Fonte: Dados GfK/CAEM

O grupo de canais SIC termina o mês de setembro a liderar com 23,3% de share contra 19,6% do universo TVI e 15,1% do universo RTP.

SIC NOTÍCIAS MANTÉM-SE COMO O CANAL DE INFORMAÇÃO MAIS VISTO PELOS PORTUGUESES

Em setembro, a SIC Notícias continua a ser a escolha dos portugueses quando procuram informação de qualidade e rigor. A SIC Notícias terminou o mês de setembro com 1.8% de share.

A SIC Mulher terminou o mês de setembro com 0.7% de share, a SIC K terminou com 0.5% de share, a SIC Radical terminou com 0.3% de share e a SIC Caras terminou com 0.2% de share.