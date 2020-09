'Paixão' chega a França

Depois do Canadá, Geórgia e 23 países do Médio Oriente e Norte de África, “Paixão” estreia em França no canal 6ter, parte do grupo M6. França será o 26.º país do Mundo a exibir a novela com a chancela SIC.

Sob o título “Pour l’amour de Louisa”, esta novela vencedora de Bronze Medal no New York Festivals 2018, conta-nos a história de Miguel, condenado por um crime que não cometeu, e Luisa, o amor da sua vida. Uma história onde a força do amor e da justiça falam mais alto.

Esta notícia acontece depois da venda de “Golpe de Sorte” para a Rússia, de “Rainha das Flores” a um canal mexicano, e da chegada de “Laços de Sangue” à Indonésia.

Este é mais um importante passo na estratégia de afirmação da SIC como distribuidor de conteúdos a nível internacional. De entre dezenas de vendas, destaca-se “Laços de Sangue” para a RAI1 em Itália ou para a TV Zimbo de Angola. A SIC já vendeu “Lua Vermelha” para o México e o “Perfeito Coração” para a Rússia e para a Bielorrússia. “Rainha das Flores” já chegou à Alemanha, através da ProSieben, bem como ao Equador e “Paixão” à Geórgia. Na área dos documentários, destaque para a venda da reportagem sobre José Mourinho para mais de 50 países, a de Cristiano Ronaldo para mais de 26 e a de Jorge Mendes, também em vários países. Dos mais de 30 títulos de reportagens de informação que a SIC tem para distribuição Internacional destacamos como best sellers as reportagens: Che Guevara, Crianças de Chernobyl, Senhoras do Lago e Meninos de Angola, vendidas nos 5 continentes.