“Isto é SIC” é o mote da nossa nova campanha multimeios, que pretende reforçar os valores que regem e orientam a nossa programação.

Seja pelo rigor, dinamismo e credibilidade da nossa informação, passando pela emoção e paixão da nossa ficção e pelo humor, diversidade e irreverência do entretenimento a SIC está a mexer com os portugueses.

Esta campanha tem como objetivos fortalecer os laços com os nossos telespetadores, que nos tornaram desde há 19 meses o canal mais visto em Portugal, mostrar novos rostos e lançar novidades.

Para Mónica Balsemão, Diretora de Comunicação, Marketing e Criatividade do grupo IMPRESA, “ISTO É SIC, ISTO É a família SIC e ISTO É a melhor forma de promovermos e mostrarmos a qualidade e diferenciação dos nossos produtos. ISTO É pretende demonstrar a força da marca SIC e posicionar o canal como líder atento ao futuro”.