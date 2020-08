LJUBOMIR STANISIC NA SIC

Ljubomir Stanisic reforça a equipa da SIC a partir de setembro. O chef aceitou integrar um conjunto de novos projectos transversais no Grupo Impresa, que terão expressão máxima na SIC generalista e nos diferentes canais do grupo e também na nova plataforma streaming que a SIC irá lançar.

Natural da ex-Jugoslávia, Ljubomir, de 42 anos, está radicado em Portugal desde 1997, onde se tornou um chef de cozinha reconhecido, criou marcas de sucesso e venceu inúmeros prémios. Começou a fazer televisão em 2011, foi autor e protagonista do programa “Papa Quilómetros” e tornou-se o rosto da versão portuguesa do formato internacional “Kitchen Nightmares”.

Para Daniel Oliveira: “O Ljubomir tem uma intuição natural para a comunicação e é uma figura única na sociedade e no panorama televisivo português. A sua vinda para a SIC vai permitir que consolidemos a diversificação dos nossos conteúdos sob a matriz da ousadia e da criatividade nas diferentes plataformas”.

Ljubomir Stanisic afirma: “Tenho sido muito feliz na televisão, guardo com muito carinho as memórias, os trabalhos e as pessoas com que trabalhei nos últimos anos, agradecerei para sempre à TVI a oportunidade que me deu, o espaço, a liberdade, a confiança, mas quem me conhece sabe que adoro desafios. E este, com a SIC, é um dos grandes. Queremos fazer diferente – e tentar fazer a diferença. Estão na calha novas ideias, novos projectos, que me entusiasmam muito. Gosto de ousadia, de ir mais longe em tudo o que faço na vida. Este novo passo representa tudo isso, por isso não podia estar mais satisfeito com o que aí vem.”

Os projetos serão anunciados brevemente.