"Nazaré" estreia no Médio Oriente

A história de “Nazaré” vai chegar ao Médio Oriente. A novela da SIC, líder de audiências, foi comprada pelo maior operador televisivo do Médio Oriente, o MBC Group, que emite para vários países, entre os quais Arábia Saudita ou Egito. A história protagonizada por Carolina Loureiro irá estrear no canal MBC+ DRAMA, a 10 de agosto. A novela será dobrada em arábico.

Esta é mais uma venda relevante na estratégia de internacionalização da SIC. Recorde-se que este ano, a estação da IMPRESA vendeu a sua série “Golpe de Sorte”, líder de audiências, a um canal russo, o Fenix TV. “Paixão” foi vendida para a Geórgia, o 24.º país a exibir a novela. Ainda neste semestre, “Rainha das Flores” estreou no México e “Laços de Sangue” na Indonésia.

A SIC vende conteúdos para 80 países. De entre dezenas de casos, destaca-se a venda de “Laços de Sangue” para a RAI1 em Itália ou para a TV Zimbo de Angola. A SIC já vendeu “Lua Vermelha” para o México e o “Perfeito Coração” para a Rússia e para a Bielorrússia. “Rainha das Flores” já chegou à Almanha, através da ProSieben, bem como ao Equador e “Paixão” à Geórgia, entre outros 23 países. Na área dos documentários, destaque para a venda da reportagem sobre José Mourinho para mais de 50 países, a de Cristiano Ronaldo para mais de 26 e a de Jorge Mendes, também em vários países. Dos mais de 30 títulos de reportagens de informação que a SIC tem para distribuição Internacional destacamos como best sellers as reportagens: Che Guevara, Crianças de Chernobyl, Senhoras do Lago e Meninos de Angola, vendidas nos 5 continentes. A SIC foi também o primeiro canal em Portugal com conteúdos no Netflix e no Amazon Prime Video.