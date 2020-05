Campanha “Unidos Por Portugal” ajudou 803 entidades em todo o país!

A SIC e a FPF, no âmbito da campanha Unidos por Portugal, apoiaram 761 Instituições de Solidariedade Social de todos os distritos e regiões autónomas e 42 corporações de Bombeiros de todo o país.

A iniciativa que juntou a SIC e a FPF, à qual se associaram as principais figuras do canal e da Seleção Nacional, mobilizou os portugueses e recolheu 594.567,58 euros em donativos.

A SIC Esperança, enquanto braço da responsabilidade social do grupo Impresa, ficou responsável pela gestão e implementação das verbas angariadas e destinadas à compra de equipamento hospitalar e de proteção individual para hospitais e IPSS.

Às 803 entidades apoiadas foram entregues, entre os dias 17 e 27 de abril, cerca de 200 mil máscaras e pares de luvas, quase 4.000 litros de gel desinfetante e mais de 6.000 viseiras.

Em cada distrito, uma IPSS parceira ficou encarregue da distribuição das encomendas às instituições locais. As doações feitas às corporações de bombeiros foram coordenadas em sintonia com a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários.

Em relação ao SNS, encontram-se em produção 5.000 kits reutilizáveis com todo o equipamento de proteção necessário para os profissionais de saúde na linha da frente na luta contra a COVID-19. Este é o primeiro kit de proteção individual reutilizável em Portugal, certificado pelo CITEVE e de origem 100 % portuguesa, que surge no âmbito de uma parceria com o projeto Open Air.

As doações proporcionadas pela campanha “Unidos Por Portugal” foram possíveis graças ao contributo dos portugueses e o apoio das várias marcas que se associaram a esta iniciativa: Altice, AR Telecom, CUF, E.Leclerc, Forbo, Fundação Calouste Gulbenkian, Galp, Lusíadas Saúde, NOS, Nowo, Santander, SIBS, Tabaqueira e Vodafone.