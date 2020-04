'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' lidera e bate concorrência

A 3ª temporada do programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ estreou ontem na SIC a liderar, ganhando em toda a linha, face à sua concorrência direta. Em termos absolutos, o programa da SIC teve 28,5% de share e 17,1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 620 e 300 telespetadores.

Além do episódio de estreia, o programa contou com o momento da ‘Decisão’ que liderou, em termos absolutos, com 32,7% de share e 16,3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 540 mil e 400 telespetadores e com o momento ‘A Chegada’, que também liderou, em termos absolutos, com 30,9% de share e 10,2% de audiência média, o que corresponde a 961 mil e 200 telespetadores.

O momento mais visto do ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ foi às 22h51 com perto de 2 milhões de telespetadores (1 milhão 989 mil indivíduos) e 36,5% de share e nos momentos finais da Decisão ultrapassou os 40% de share (23h46).

No total do dia a SIC, mais uma vez, foi a estação líder com 21, 8 % de share, contra os 16,5% da TVI e 10,9% da RTP1.

Destaque ainda para o programa ‘Isto é Gozar Com Quem Trabalha’ que alcançou novo recorde, foi o mais visto desde a estreia e foi o programa mais visto da televisão Portuguesa. Foi líder, em termos absolutos, com 30,6% de share e 19,8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 874 mil e 300 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

A SIC é há 15 meses o canal generalista mais visto em Portugal.