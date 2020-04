Nazaré e Terra Brava: as novelas da SIC vencem festival internacional!

As novelas da SIC, produzidas pela SP Televisão foram galardoadas na 21ª edição do WorldMediaFestivals | Television & Corporate Media Awards. Terra Brava e Nazaré são assim as grandes vencedoras deste ano na categoria de Telenovela, arrecadando as 2 medalhas mais importantes, de ouro e prata, respetivamente.

Este é o quarto ano consecutivo que a ficção nacional emitida pela SIC e produzida pela SP Televisão são premiadas neste Festival na Alemanha que contou, nesta edição, com 795 participações de 32 países.

Recorde-se que nos anos anteriores Portugal obteve 3 medalhas de ouro com as telenovelas Alma e Coração (2019), Rainha das Flores (2018) e Mar Salgado (2017).

O festival WorldMediaFestivals | Television & Corporate Media Awards tem como objetivo homenagear e celebrar a excelência na produção de conteúdos nas mais diversas plataformas, sejam elas televisão, internet ou papel, numa escala internacional. Um reconhecimento importante e que coloca a ficção da SIC e da SP Televisão, uma vez mais, entre as melhores do mundo.