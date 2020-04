Filipe Duarte em Amor de Mãe

Filipe Duarte participou recentemente na novela brasileira Amor de Mãe, que está a ser exibida na SIC.

A personagem interpretada pelo ator chega ao ecrã esta noite e Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, quis deixar a seguinte mensagem:

"O dia em que nos despedimos do ator Filipe Duarte é, por um acaso do destino, o dia que marca a sua entrada em Portugal na novela Amor de Mãe, que a SIC exibe esta noite. Invocaremos o seu talento e enviamos desde já as nossas sentidas condolências à família e amigos de Filipe Duarte."

É a cantar o fado de Amália, 'Estranha Forma de Vida', dentro de um barco que Gabo, personagem interpretada pelo ator português, chama a atenção de Thelma (Adriana Esteves).