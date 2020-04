SIC é o canal mais visto em Portugal e SIC Notícias duplica audiências

SIC mantém-se em março como o canal mais visto da televisão portuguesa com 19,7% de share a uma distância de 6,4 p.p. para a TVI. A SIC Notícias duplica audiências em março e mantém-se como o canal de informação mais visto pelos portugueses, tendo alcançado no dia 18 março o seu melhor dia de sempre desde o início do canal em janeiro 2001.

Em março, a SIC manteve-se como a estação mais vista em Portugal. A estação da IMPRESA terminou o mês de março a liderar com 19,7% de share contra 13,3% de share da TVI e 12,1% de share da RTP1.

A SIC lidera há 14 meses consecutivos e lidera no ano de 2020 com 20,2% de share contra 13,7% de share da TVI e 12,8% de share da RTP1.

A liderança continua a estender-se aos targets comerciais. No target A/B C D 15/54, a SIC liderou em março, no universo dos canais generalistas, com 18.3% de share, contra os 8,8% da TVI e os 6,8% da RTP1. No target A/B C D 25/54, a SIC liderou em março, no universo dos canais generalistas, com 18,6% de share, contra os 8,7% da TVI e os 6,9% da RTP1.

Em março, o Jornal da Noite teve uma importância vital para todos os Portugueses e foi mais uma vez o programa de informação mais visto, de segunda a domingo, terminando a liderar, no universo dos canais generalistas. Para a extraordinária performance do Jornal da Noite contribuíram de forma muito positiva os resultados históricos das rubricas existentes ao longo da semana, como Polígrafo ou a Opinião de Luís Marques Mendes bem como o acompanhamento diário sobre a pandemia da Covid-19. Outro destaque vai para o Primeiro Jornal, que também bateu recordes em março e terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, de segunda a domingo.

No período horário da manhã (entre as 08h e as 14h) a SIC mantém a liderança e termina o mês de março com 20,1% de share. O destaque vai para o programa de Cristina Ferreira que terminou o mês de março a liderar. Nas manhãs de fins de semana o programa Olhó Baião! também terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

No período horário da tarde (entre as 14h e as 20h), a SIC manteve a liderança e terminou o mês de março com 17,3% de share. De destacar a performance do programa de Júlia Pinheiro que manteve a liderança durante o mês de março.

O programa Amigos Improváveis Famosos que estreou a 1 de março na SIC e vai para o ar às 19 horas dos dias úteis terminou o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, em ambos os targets comerciais.

Para o bom desempenho das tardes da SIC em março contribuíram também, aos dias úteis, o programa Linha Aberta e as novelas Amor Maior e Amor à Vida que terminaram o mês a liderar, no universo dos canais generalistas, tanto no universo como em ambos os targets comerciais.

A SIC alcançou em março o melhor resultado no prime time desde que conquistou a liderança no 2º semestre de 2019 e terminou o mês a liderar com 24,7% de share (+ 0.3 p.p. que o mês de fevereiro) contra 16,3% de share da TVI e 13,2% de share da RTP1.

Para a liderança da SIC no prime time contribuiu o excelente desempenho dos vários produtos de ficção que a SIC transmite no horário nobre – Nazaré, Terra Brava, A Dona do Pedaço e a mais recente estreia Amor de Mãe. A novela Nazaré, que conquistou resultados históricos ao longo do mês, terminou a liderar, no universo dos canais generalistas com 27,5% de share e 15,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 439 mil e 600 telespetadores. A novela Terra Brava terminou o mês de março a liderar, no universo dos canais generalistas com 26,8% de share e 12,2% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 155 mil e 400 telespetadores.

Em março a SIC estreou três novos programas no prime time de fim de semana – a 2ª temporada de A Árvore dos Desejos (apresentado por João Manzarra), o novo programa de Ricardo Araújo Pereira, Isto é Gozar Com Quem Trabalha, e o programa que marcou o regresso de Bárbara Guimarães à antena da SIC, 24 Hora de Vida – que terminaram todos o mês de março a liderar.

O programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha, de Ricardo Araújo Pereira, conquistou resultados históricos e terminou o mês de março a liderar em termos absolutos com 29,5% de share e 17,4% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 649 mil telespetadores.

O grupo de canais SIC termina o mês de março a liderar com 24,6% de share contra 16,5% do universo RTP e 16,0% do universo TVI.

SIC NOTÍCIAS DUPLICA AUDIÊNCIAS E ALCANÇA O SEU MELHOR RESULTADO DE SEMPRE

Desde meados de março 2020 que temos vindo a assistir a um aumento significativo do consumo de notícias nos canais de informação portugueses, em particular na SIC Notícias, por conta da pandemia da Covid-19. A SIC Notícias, a par do que tem acontecido sempre que há acontecimentos especiais, é, mais uma vez, a escolha dos portugueses quando procuram informação de qualidade e rigor. No mês em que a pandemia atingiu Portugal, a SIC Notícias registou os melhores resultados de sempre em vários dias do mês e terminou este mês de março com 3.4% de share e um número médio de telespetadores de 84 mil indivíduos, alcançando o melhor mês de sempre do canal, destacando-se mais uma vez da concorrência (+1.2 pp que a TVI24) sempre que há acontecimentos importantes ou de última hora. No ranking dos dez melhores dias de sempre do canal em termos de audiências, nove foram em março de 2020.

A SIC Mulher terminou o mês de março com 0.7% de share, a SIC K terminou com 0.4% de share, mais 0.1 pp que o mês anterior, a SIC Radical terminou com 0.2% de share e a SIC Caras também com 0.2% de share.