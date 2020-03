Marco Horácio despede-se da SIC: "Muito grato a todos com quem trabalhei ou me cruzei nesta casa"

Marco Horácio está de saída da SIC, tal como anunciou nas redes sociais. "A SIC foi durante grande parte da minha vida a minha segunda casa, nela cresci e tive o prazer de me tornar melhor profissional e pessoa. Muito grato a todos com quem trabalhei ou me cruzei nesta casa, mas chegou a hora de seguir em frente!

Um abraço especial ao Daniel Oliveira com quem tenho uma amizade sincera e honesta há muitos anos e que me deu a oportunidade e a confiança para voltar a entrar na casa dos portugueses para fazer o que 'melhor' sei fazer: roubar sorrisos e gargalhadas cada vez mais urgentes nos dias de hoje. Estamos a viver tempos estranhos e difíceis e quem me conhece sabe que não posso ficar de braços cruzados em casa. Todos nós temos que dar o melhor de nós, para melhorar a vida de quem nos rodeia. É tempo de agir mesmo que esse agir seja tão simples como ficar em casa! Fiquem em casa! Novidades em breve. Cuidem-se e até já", pode ler-se na publicação partilhada na sua conta oficial do Instagram.

A SIC agradece a Marco Horácio toda a dedicação. "Marco Horácio decidiu dar um novo rumo à sua carreira. A SIC agradece ao Marco tudo o que vivemos juntos em inúmeros programas de entretenimento, que ficaram marcados pelo seu talento, profissionalismo e sentido de compromisso, ao longo das últimas duas décadas. Hoje, como sempre, desejamos ao Marco Horácio uma vida feliz.", pode ler-se em comunicado.

Recorde-se que Marco Horácio destacou-se como apresentador no programa 'Levanta-te e Ri', desde 2003, e esteve ainda ao lado de Diana Chaves em 'Salve-se Quem Puder'.

Note que, em setembro de 2018, o comediante esteve à conversa com Daniel Oliveira no programa Alta Definição onde revelou: "Hipotequei a minha casa e não a consegui recuperar".