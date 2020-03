Unidos por Portugal: Está convocado para o jogo mais importante das nossas vidas

SIC e FPF juntam-se numa ação de angariação de fundos para equipamento hospitalar e de proteção individual para hospitais e IPSS.

Unidos por Portugal é uma iniciativa da SIC e da Federação Portuguesa de Futebol que visa, durante os próximos sete dias, angariar fundos para a compra de bens hospitalares e apoio aos profissionais de saúde.

Esta ação solidária arrancou hoje, quarta-feira, dia 25 de março.

Em plena pandemia, Portugal não é diferente do resto do Mundo mas a sua capacidade em ser solidário e generoso é inspiradora e insuperável nas circunstâncias mais difíceis.

A SIC e a FPF aliam esforços neste contexto de emergência nacional e apelam à união do país.

As principais figuras da Seleção Nacional e do canal com mais audiências em Portugal alinham neste desafio e associam-se à iniciativa. Os portugueses vão vê-los como nunca os viram em situações de um dia-a-dia confinados às suas casas. Serão exemplos a seguir neste momento único que estamos a viver.

Todos os portugueses poderão contribuir através do número 761 20 10 20 (1€ + IVA), da conta solidária IBAN PT50 0010 0000 5352 8870 0012 0, ou por MBWAY (opção “ ser solidário ” – SIC Esperança) e assim ajudar a recolher recursos para haver mais meios e melhores condições para travar esta batalha.

A SIC Esperança, o braço de responsabilidade social da SIC e do grupo Impresa, encarregar-se-á da gestão dos donativos. angariados pelos Unidos por Portugal. À medida que estes forem investidos, todos poderão monitorizar em sicesperanca.pt a forma como as verbas estão a ser aplicadas e qual o material adquirido.

A iniciativa merece o elogio do Presidente da FPF, Fernando Gomes: “No âmbito das nossas responsabilidades sociais e num momento tão difícil da vida nacional, unimo-nos à SIC e a todo o Portugal para podermos ajudar os profissionais de saúde através de compra material médico. Esta iniciativa permitirá igualmente angariar fundos para ajudar de todas as formas que julgarmos apropriadas aqueles que estão na linha da frente deste combate contra o Covid-19. Temos de ganhar este jogo que é indiscutivelmente o mais importante das nossas vidas”, explicou.

Francisco Pedro Pinto Balsemão, CEO do Grupo Impresa, também sublinhou o caráter solidário desta ação: “Vivemos tempos de incerteza e de dúvidas. A maratona ainda agora começou e esperam-nos momentos difíceis. Uma das principais prioridades é a de ajudar quem mais nos defende e se expõe para nos proteger no dia-a-dia: os profissionais de saúde. A SIC e a SIC Esperança, pelo papel que desempenham na sociedade portuguesa, têm a obrigação de contribuir para vencer esta batalha contra o Covid-19. Consegui-lo-emos com o apoio, a solidariedade e a coragem de todos os Portugueses. Agradeço à FPF, que abraçou logo o projeto desde que a ideia foi lançada, e a todas as entidades parceiras. Estamos juntos.”

Esta parceria conta também com os apoios das seguintes empresas: Altice, AR Telecom, E.Leclerc, Gulbenkian, Lusíadas Saúde, Missão Continente, Nos, Nowo, Santander, SIBS e Vodafone.

Estamos todos convocados! E #UNIDOSPORPORTUGAL