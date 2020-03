Programação da SIC volta a alcançar resultados históricos

No sábado, dia 21 de março, o Primeiro Jornal teve o melhor resultado desde que as audiências são medidas em timeshift (2016): liderou, no universo dos canais generalistas, com 27.8% de share e 13.7% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 300 mil e 700 telespetadores. Ontem, dia 22 de março, o Primeiro Jornal teve o segundo melhor resultado: liderou, no universo dos canais generalistas, com 25.3% de share e 12.9% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 224 mil e 700 telespetadores.

Ontem, dia 22 de março, o Jornal da Noite teve o melhor resultado desde que as audiências são medidas em timeshift (2016): liderou, em absoluto, com 29.3% de share e 18.5% de audiência média, o equivalente a uma média de 1 milhão, 752 mil e 900 telespetadores.

A rúbrica de opinião de domingo do Jornal da Noite - Opinião de Luís Marques Mendes – teve ontem o seu melhor resultado de sempre, ultrapassando assim o resultado histórico do último domingo. Liderou, em absoluto, com 30% de share e 18.6% de audiência média, o que corresponde a uma média de 1 milhão 765 mil e 300 telespetadores. Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 28,9% e 29,2% de share respetivamente.

Este sábado, dia 21 de março, o programa A Árvore dos Desejos alcançou o seu melhor resultado de sempre (tanto da 1ª como da 2ª temporada) em quota de mercado e em audiência média, liderando, no universo dos canais generalistas, com 25,4% de share e 15,3% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 445 mil e 500 telespetadores que acompanharam o programa apresentado por João Manzarra do primeiro ao último minuto.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, no universo dos canais generalistas, com 23,7% e 23,5% de share respetivamente.

Em termos de perfil o programa A Árvore dos Desejos de sábado liderou em praticamente todos os targets (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos entre os 25 e os 34, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos da classe E, com idades entre os 55 e os 64 anos e com mais de 75 anos e nas regiões do Norte e Sul.

Ainda no sábado, o Alta Definição, com Rodrigo Guedes de Carvalho, foi o mais visto de sempre. 1 milhão e 300 mil pessoas acompanharam a entrevista de vida com o jornalista da SIC, gravada em 2013. Também o E-especial foi o mais visto dos seus 12 anos de emissão, com 822 mil pessoas a assistir.

O programa de ontem Isto é Gozar Com Quem Trabalha foi o segundo mais visto desde a estreia, tendo liderado, em termos absolutos, com 30,0% de share e 18,0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 703 mil telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou, em termos absolutos, com 32,0% e 33,3% de share respetivamente.

Em termos de perfil o programa de ontem de Ricardo Araújo Pereira liderou em todos os targets (no universo dos canais generalistas), recolhendo assim a preferência de todos os portugueses, liderando em termos absolutos nos indivíduos do sexo feminino, nas donas de casa, nos indivíduos das classes A/B e D, com mais de 45 anos e nas regiões do Norte, Centro e Sul.