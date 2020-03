Documentário Vida Selvagem gravado por equipa portuguesa

A PlaySolutions Audiovisuais traz ao grande ecrã histórias naturais desconhecidas do grande público, de que são exemplos: uma águia que alimenta as crias com favos de vespa asiática, as lutas entre enormes escaravelhos, até aos maiores lagartos da Europa que vivem numcampo de futebol. Foram mais de 800 horas de filmagens de comportamentos animais, alguns nunca filmados antes em Portugal.

Situado no norte de Portugal, Lousada é um concelho densamente povoado, e, como consequência, a paisagem é marcada por uma grande concentração de casas e outras estruturas humanas. Aqui, a atividade humana é intensa, mas, apesar do desaparecimento de grande parte dos habitats naturais, a vida selvagem tende a resistir e muitas espécies começam a aproveitar as oportunidades geradas pela presença humana.

Vamos dar a conhecer um projeto de conservação da natureza inovador e o trabalho extraordinário de um grupo de pessoas dedicadas à proteção da diversidade biológica.

Lousada - reencontro com a Natureza envolveu o apoio logístico dos biólogos e técnicos do Município de Lousada e do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) da Universidade de Aveiro, que foi parceiro ciêntifico.