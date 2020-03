Comunicado: Novas Medidas

Na sequência das medidas tomadas para os programas de entretenimento da SIC, anunciadas no passado dia 13 de março, cumpre-nos informar da implementação de novos métodos de trabalho, de segurança e higiene, que visam a salvaguarda da saúde dos nossos profissionais e colaboradores e permitem manter viva e relevante uma atividade de enorme importância para o bem estar dos cidadãos, que por força das circunstâncias estão recolhidos em suas casas. Em simultâneo e tal como fora comunicado, fizemos uma avaliação e monitorização diária de todos os projetos.

Deste modo, foi tomado um novo conjunto de medidas:

- Concluir antecipadamente as gravações do programa ‘Amigos Improváveis Famosos’;

- Concluir antecipadamente as gravações do programa ‘Quem quer Namorar com o Agricultor?’;

- Suspender as gravações do programa ‘24 Horas de Vida’, com Bárbara Guimarães, até existirem condições para voltar a gravar;

- Adiar as gravações do programa ‘Terra Nossa’, com César Mourão;

- Pela natureza dos projetos, manter a suspensão das produções ‘Terra Brava’ (da SP Televisão) e ‘Golpe de Sorte’ (da Coral Europa) pelo menos até ao fim do período de Estado de Emergência.

- Pelo serviço que prestam a uma larga fatia da população, fazer regressar, de uma forma adaptada à nova realidade do país, e em direto, os programas ‘O Programa da Cristina’, ‘Júlia’ e ‘Olhó Baião’, cujas equipas de produção e redação estão a funcionar na sua esmagadora maioria em regime de teletrabalho.

- Manter a emissão dos programas ‘Alta Definição’, ‘Fama Show’ e ‘E-Especial’, que estão a ser editados pelos nossos profissionais em regime de teletrabalho

- Manter a emissão do programa ‘Não há Crise’, cuja temporada inteiramente gravada permite que a edição seja feita em regime de teletrabalho.

- Transferir a gravação de ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, para os nossos estúdios em Carnaxide, de onde será realizado, sem público.

- Cancelar a edição do ‘Levanta-te e Ri’, agendada para dia 5 de abril em Guimarães.

- Manter as edições especiais de ‘Alô Portugal’, em direto, como plataforma para ouvir e esclarecer dúvidas dos cidadãos.

Procuramos deste modo conciliar uma atitude responsável consonante com as normas impostas pelas autoridades com a manutenção de uma atividade que é central na vida dos portugueses, que é o sustento de milhares de famílias pelo emprego que gera e que cumpre - como é mais notório hoje em dia - um papel pedagógico, informativo e de companhia, essenciais em tempo de isolamento.

Estamos a dar o nosso melhor para minorar a angústia coletiva que vivemos.

Desejamos rápidas melhoras a quem está infetado, muita saúde a todos e deixamos uma palavra de gratidão a todos os profissionais de saúde.