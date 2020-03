Vendas do Expresso sobem em banca e no digital

A circulação paga do EXPRESSO aumentou 5,5% este sábado, revelam os primeiros dados recolhidos pela IMPRESA, para quase 93 mil exemplares vendidos. Numa altura de incertezas, a certeza de que a proteção de todos passa também por uma informação séria e credível fez o EXPRESSO crescer em todos os seus indicadores, destacando-se um crescimento de quase 8% só nas vendas em banca se compararmos com as restantes edições do jornal, em 2020. Também neste fim de semana, o EXPRESSO conquistou centenas de assinantes digitais, apenas em dois dias, o que mostra a importância da cobertura rigorosa e imediata de todas as matérias relacionadas com o Covid-19.

Para o Grupo IMPRESA, o consumo de informação, através da compra de jornais sérios e credíveis que combatam as ‘fake news’, é absolutamente fundamental.

As visitas ao site do EXPRESSO mostram um crescimento muito significativo a partir do dia 9 de março, com os rankings diários de visitas a serem sistematicamente liderados por páginas relativas ao tema Covid-19. Se compararmos o total de visitas no período temporal entre o dia 9 e o dia 16 de março, com a semana imediatamente anterior (que compreende os dias entre 1 e 8 de março) observamos uma variação positiva de 214%: o site passa de um somatório de 2 milhões de visitas para perto de 6,5 milhões de visitas.

De recordar que em 2019, o EXPRESSO manteve a sua posição de jornal mais vendido em Portugal, com uma média de mais de 84 mil exemplares vendidos em papel e digital, segundo os dados revelados pela APCT. O EXPRESSO confirmou assim a posição cimeira entre todos os títulos de informação geral (diários ou semanários, jornais ou revistas), alcançada no início de 2017, cumprindo mais de três anos de liderança consecutiva.

O EXPRESSO pode ser adquirido nos locais de venda habituais, incluindo supermercados e postos de abastecimento. Além disso, possui um serviço de entrega em casa, disponível através do número de telefone 21469 88 01 ou do email [email protected] . Além disso, o EXPRESSO está também disponível através de assinatura digital, através da Loja Impresa (https://lojaimpresa.pt/assinaturas/expresso)