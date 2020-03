Raquel Tavares é a nova apresentadora de exteriores do Olhó Baião!

Raquel Tavares, que actualmente se encontra a gravar a nova temporada de Golpe de Sorte, é a nova apresentadora de exteriores do programa Olhó Baião! já a partir do mês de Março. Com uma espontaneidade única e um talento especial para comunicar, Raquel Tavares estreia-se como apresentadora e dá, deste modo, um novo passo no sentido de consolidar uma nova carreira na área do entretenimento.