Programa de Ricardo Araújo Pereira alcança resultado histórico

O programa de Ricardo Araújo Pereira – Isto é Gozar Com Quem Trabalha – estreou ontem na SIC a liderar em termos absolutos com 29.9% de share e 16.8% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 588 mil e 700 telespetadores que acompanharam o programa do primeiro ao último minuto.

Nos targets comerciais – A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 – o programa também liderou em termos absolutos com 32.8% e 35.4% de share respetivamente.

Em termos de perfil o programa Isto é Gozar Com Quem Trabalha recolheu a preferência da grande maioria dos Portugueses tendo liderado em ambos os géneros, nas donas de casa, nos indivíduos das classes A/B, C e D, com idades entre os 25 e os 74 anos e em todas regiões.

