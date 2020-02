SIC alcança novo resultado histórico

A SIC ontem terminou o dia a liderar com 25.9% de share a uma distância de 12.8 p.p. da TVI, o 2º canal mais visto (que terminou o dia com 13.1% de share), e a 13.6 p.p. da RTP1 (o 3º canal que terminou o dia com 12.3% de share).

Para além do bom desempenho habitual da SIC em prime time, com a novela Nazaré e o Jornal da Noite a serem os programas mais vistos da televisão portuguesa, a SIC contou ontem com a transmissão às 18h do jogo entre o Shakhtar Donetsk e o Benfica para a Liga Europa, que liderou em termos absolutos com 35.4% de share e 13.1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 242 mil e 300 telespetadores e foi o 3º programa mais visto do dia.

A SIC não terminava o dia a uma distância tão grande do 2º concorrente desde o dia 14 de maio de 2014 quando transmitiu a Final da Liga Europa entre o Sevilha e o Benfica.